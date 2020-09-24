Alev alan otomobil orman yangınına sebep oldu
ESKİŞEHİR’İN MİHALGAZİ İLÇESİNDE BİR ARACIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI. YAKLAŞIK 5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR
Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde bir aracın alev alması sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda yangın devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde, Mihalgazi ilçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla Yolu mevkiinde meydana geldi. E.D.’nin kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. E.D. yanan araçtan yara almadan çıkarken, alevler çevredeki çam ağaçlarına sıçrayarak, yangının ormana yayılmasına sebep oldu. Yangın haberini alan ekipler, hemen bölgeye gelerek soğutma çalışmalarına başladı. Yangına; Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nden 20 arazöz ve çok sayıda ekip gelirken, 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yaklaşık 100 görevlinin çalıştığı yangını söndürme çalışmaları ise hala devam ediyor.
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