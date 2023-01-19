Alev alan araçta mahsur kalan sürücüyü çevredekiler kurtardı

ABD’nin New York eyaletinde refüje çarpıp alev alan araçta mahsur kalan 56 yaşındaki sürücü, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı.

ABD’nin New York eyaletindeki Long Island Otoyolunda seyir halindeki bir araç, refüje çarptı. Alev alan araçta mahsur kalan sürücünün yardımına ise yoldan geçen diğer sürücüler koştu. 56 yaşındaki sürücü yanan araçtan çevredekilerin çabalarıyla çıkarılırken, facianın eşiğinden dönüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.