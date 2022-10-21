Albaya babalık davası

Ankara’da 2018’de iki albayın cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığı iddiasıyla şikayette bulunan ve 2019’da bir kız çocuğu dünyaya getiren genç kadının açtığı babalık davasında bebeğin babasının albay T.K. olduğu belirlendi. Genç kadın, raporlara yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından albay hakkında tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

H.D.G. (26), 2018 yılında çaycı olarak çalıştığı Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli albaylar A.Ç. ile T.K.’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. H.D.G. dilekçesinde, bir süre arkadaşlık ettiği kişinin cinsel saldırısı sonrası ailesinden korktuğu için iş yerinden tanıdığı Albay A.Ç’den yardım istediğini belirterek, "Bu olayı ailemin hiçbir şekilde öğrenmemesi için tıbbi müdahale yaptırmak istedim. Bana yardım edecek kimse olmadığı için durumu A.Ç.’ye anlatıp yardım istedim. O da bir adres vererek oraya çağırdı. Dediği adrese gittiğimde evde iş yerinden tanıdığım Albay T.K.’nın da olduğunu gördüm. Durumdan hoşlanmayıp çıkmak istediğimde kapıyı kilitleyip beni alıkoydular. Sonra sırayla istismar ettiler. Olaydan 10 gün sonra aileme zarar vermekle tehdit edip, tekrar aynı yere çağırdılar. Bir süre sonra hamile olduğumu anladım. Çocuğun babasının kim olduğunu bilmiyorum, ancak beni istismar eden 3 kişiden de şikayetçiyim" dedi.

Savcılık, iddia edilen suçun tarihi ile şikayet tarihi arasında uzun zaman olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar vererek dosyayı kapattı. H.D.G., 2019 yılında kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra bu kez avukatı aracılığıyla Ankara 5’inci Aile Mahkemesi’nde ’babalık’ davası açtı. Mahkeme, H.D.G.’nin isimlerini bildirdiği 3 kişi ve bebekten alınan doku örneklerini bebeğin babasının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede bebeğin babasının yüzde 99,99 ihtimalle Albay T.K. olduğu belirlendi. H.D.G.’nin raporlara yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından T.K. hakkında tazminat davası açacağı öğrenildi.