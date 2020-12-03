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Alaska’da toprak kayması: 6 kayıp

ABD’nin Alaska eyaletinde dün gerçekleşen toprak kayması nedeniyle 6 kişi kaybolurken, en az 4 ev de yıkıldı.

Asayiş 03.12.2020, 13:47
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Alaska’da toprak kayması: 6 kayıp

ABD’nin Alaska eyaletinde dün gerçekleşen toprak kayması nedeniyle 6 kişi kaybolurken, en az 4 ev de yıkıldı.

ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Haines şehrinde dün öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Farklı noktalarda meydana gelen toprak kaymalarından en büyüğü Battery Hill’de gerçekleşirken, yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı. Alaska Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, toprak kayması nedeniyle 6 kişi kaybolurken, en az 4 ev yıkıldı. Açıklamada, evlerin yıkıldığı alanın yaklaşık 3 metre çamurla kaplandığı ve çok sayıda ağacın devrildiği bilgisi aktarıldı.

Yoğun sel baskını nedeniyle bölgede acil durum ilan eden Haines Borough Belediye Başkanı Douglas Olerud olaya ilişkin açıklamasında, şiddetli yağış ve kar nedeniyle birçok yolun sel suları altında kaldığını belirtti. Olreud, yolların çökmesi nedeniyle önemli altyapı kaybı yaşandığını da sözlerine eklenirken, "Birkaç Haines Borough sakini, hem sel nedeniyle hem de çamur kaymaları nedeniyle evlerini kaybetti" dedi.

Riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edilirken, arama kurtarma operasyonlarına zorlu koşullar nedeniyle akşam saatlerinde ara verildi. Alaska’nın Juneau kentindeki Alaska Vahşi Yaşam Birliği, Juneau Dağı Kurtarma, Alaska Eyalet Birlikleri, SEADOGS ve Başkent İtfaiye Teşkilatı sağlık görevlileri, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için bu sabah helikopterle yola çıkacak. Ekip, şiddetli türbülans nedeniyle dün bölgeyi ziyaret edememişti.
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