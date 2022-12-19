Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 kişi de gözaltına alındı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Alınan istihbarat çalışması sonucu belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 91,37 gram esrar maddesi, 4,67 gram metamfetamin maddesi, 106 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tüfek, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.