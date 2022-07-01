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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 200m kurbağalama finalinde 2:11.26’lık derecesiyle altın madalya kazandı.
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19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve oyunları iki altın madalya ile tamamladı.
Alaşehir’de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş 01.07.2022, 20:26
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi istikametinden Kemaliye Mahallesi yönüne seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 07 HKH 33 plakalı açık kasa kamyonet ile dört yol kavşağından dönmek isteyen Ülkümen Vural (25) yönetimindeki 45 AIJ 584 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Ülkümen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye gelen Vural’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.