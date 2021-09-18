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Alaşehir’de kenevir ve esrar ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 432 kök kenevir bitkisi, 8,5 kilogram esrar yakalandı.

Asayiş 18.09.2021, 19:50
Alaşehir’de kenevir ve esrar ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 432 kök kenevir bitkisi, 8,5 kilogram esrar yakalandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstihbarat çalışması sonrası yasadışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşan ekipler 432 kök kenevir bitkisi yakaladı. Yapılan aramalarda ayrıca yaklaşık 8,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A., karakola götürüldü.

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