Alaşehir’de ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, alevlerin çevredeki diğer ahşap evlere sıçrama riski mahalleliyi korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 23.00 sıralarında Alaşehir’e bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde Fatma D’ye (61) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde tek başına yaşayan Fatma D. yatak odasından çıkan dumanları fark etmesi üzerine kendisini dışarıya attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri, evden yükselen alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu alevler yandaki diğer ahşap evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.