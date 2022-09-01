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Alaşehir’de 521 kök kenevir ele geçirildi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda 5 farklı noktada toplam 521 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Asayiş 01.09.2022, 21:15
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda 5 farklı noktada toplam 521 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi, Kestanederesi Mahallesinde bugün saat: 15.00 sıralarında Alaşehir JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışma sonrasında ormanlık alan içerisinde, 5 farklı noktada boyları 150 ile 200 santimetre arasında değişen 521 kök kenevir bitkisi ve 216 gram ağırlığında kurumaya bırakılmış (kubar) kenevir ele geçirildi. Şüpheli şahısların tespit edilmesi çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
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