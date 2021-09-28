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Alaşehir’de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Asayiş 28.09.2021, 16:43
Alaşehir’de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alaşehir’e bağlı Soğuksu Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ali Eroğlu’na ait daireden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verirken, binadakiler de dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Ev sahibi Ali Eroğlu, evini 3 gün önce kiraya verdiğini ve taşınma işleminin sürdüğünü belirterek, "Bugün eşya taşıyorlardı, nasıl oldu, neden oldu bilmiyorum" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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