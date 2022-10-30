Alaşehir’de 3 çocuk babası evinde ölü bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak’ta meydana geldi. 3 çocuk babası Şaban Yıldırım’dan (55) iki gündür haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ile 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Şaban Yıldırım’ı odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım’ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.