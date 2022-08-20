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Alarm çalınca apar topar kaçtılar

Karaköy’de panelvan tipi araçla sabaha karşı bir sokağa giren kapüşonlu 3 hırsız, bir işyerini soymak istedi. Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 20.08.2022, 09:50
Alarm çalınca apar topar kaçtılar

Karaköy’de panelvan tipi araçla sabaha karşı bir sokağa giren kapüşonlu 3 hırsız, bir işyerini soymak istedi. Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 05.15 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı panelvan tipi bir araçla sokağa gelen kapüşonlu 3 hırsız, vakit kaybetmeden işe koyuldu. Şahıslar kepengin kilitlerini kırmaya çalıştığı esnada birden işyerinin alarmı çalmaya başladı. Sesleri duyan hırsızlar kilitleri kırdı ancak içeriye girmeden hızla geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşananlar o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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