Alaplı’da zincirleme kaza: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-010 Karayolu Akçakoca istikameti Yalı Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havanın yağmurlu ve kaygan olması nedeniyle B.T. (22) idaresindeki 67 ACU 391 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında bekleyen 67 SG 622 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar sırayla birbirine çarptı. 4 aracın karıştığı kazada en önde bulunan 67 LS 855 plakalı aracın sürücüsü E.Ö. (22) hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan D-010 Karayolu Akçakoca istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.