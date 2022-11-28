Alaplı’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma ekiplerin yaptığı çalışmada 100 gr. uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve kokainle yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele adli makamların koordinesinde icra edilen operasyonda uyuşturucu madde satan 2 kişi tespit edildi.

Bunun üzerine ilçe sınırlarında durdurulan otomobil içinde (100) gr. Metamfetamin, (1) gr. Kokain ve (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler operasyonda gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadeleri alındı. Şüpheliler M.B.D, ile B.K adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki zanlı tutuklanarak Beycuma kapalı cezaevine gönderildi.