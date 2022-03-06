Alaplı’da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı’nın Çayboyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı’dan Mollabey istikametine giden Ramazan K. (27) yönetimindeki pat-pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesi yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ramazan K. ile araçta bulunan Gülşah K. (27), Nazih K. (49), Ayaz K. (5) ve Yağmur K. yaralandılar.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ilçedeki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.