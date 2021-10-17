banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Alaplı’da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2 kişi, yediği mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 17.10.2021, 13:01
Alaplı’da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2 kişi, yediği mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Ortacı köyünde ikamet eden Ahmet A. (66) ve eşi Fatma A. (67), ormanlık alandan topladığı mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra bulantı ve kusma belirtileri üzerine rahatsızlanan Ahmet A. ve eşi Fatma A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Ahmet A. ile eşi Fatma A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Kocaelispor 8 16
5. Bandırmaspor 9 15
6. Erzurumspor 8 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2