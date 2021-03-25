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Alaplı’da 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı ilçesinde durdurulan bir araçta 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş 25.03.2021, 17:54
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Alaplı’da 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı ilçesinde durdurulan bir araçta 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde S.K. (41) ve M.Ç. (41) isimli şahısların İstanbul’dan Zonguldak’a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Alaplı ilçesi Kılçak köyü Akçakoca-Alaplı yolu üzerinde durdurulan, içerisinde S.K. ve M.Ç. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Adli makamların talimatı doğrultusunda ele geçirilen suç unsuru kubar esrar maddesine el konuldu. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti (TCK Md.188) suçundan adli işlemlere başlandı.
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