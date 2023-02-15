Alaplı OSB’de 1 işçinin vücudu yandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bir üretim fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçinin vücudunun yüzde 70’i yandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmada üretim kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı. 26 yaşındaki fabrika işçisi F.S.’nin boyun, yüz ve el bilekleri yandı. Olayı gören mesai arkadaşlarının haber verdiği 112 ekipleri kısa sürede geldikleri olay yerinde yaralı işçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Vücudunun yüzde 70’inin yandığı öğrenilen yaralı işçinin tedavi edilmek üzere yanık ünitesi olan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.