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Alanya’da,yolcu otobüsünde 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bagajında 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Asayiş 21.10.2022, 15:20 21.10.2022, 15:33
Alanya’da,yolcu otobüsünde 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla; Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Çay ve tütün tespit köpeği ile birlikte yapılan önleme aramasında otobüsün bagaj kısmında 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tütünün sahibi S.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

#Alanya #asayiş
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