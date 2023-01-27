Alanya’daki yangın dört ayrı noktada başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangının dört ayrı noktada kısa aralıklarla başladığı bildirildi.

Alanya itfaiye biriminden alınan bilgiye göre, Bayırkozağacı susuz mevki, Emişbeleni Mahallesi Toslak mevkii, Konaklı Mahallesi Kemal Atlı İlköğretim Okulu üzeri, Payallar Mahallesi Davutlar Sokak’ta kısa aralıklarla başlayan yangınlara müdahale 4 farklı noktada devam ediyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürürken bölgede ise bu gece yarısından itibaren yağmurun etkili olacağı bildirildi.