Alanya’daki yangın dört ayrı noktada başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangının dört ayrı noktada kısa aralıklarla başladığı bildirildi.

Alanya İtfaiye biriminden alınan bilgiye göre Bayırkozağacı susuz mevki, Emişbeleni Mahallesi Toslak mevki, Konaklı Mahallesi Kemal Atlı İlköğretim Okulu üzeri, Payallar Mahallesi Davutlar sokakta kısa aralıklarla başlayan yangınlara müdahale 4 farklı noktada devam ediyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir belediyesi Alanya itfaiye birimine ait ekipler çalışmalarının sürdürürken bölgede ise bu gece yarısından itibaren yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, İHA’ya yaptığı açıklamada bölgenin çok kayalık ve sarp olması sebebiyle mücadelede güçlük çekildiğini belirterek "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletmeye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesinden de su tankeri takviyesi yapıldı." dedi.