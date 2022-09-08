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Alanya’daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 08.09.2022, 11:18
Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Beldibi Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevre illerden de sevk edilen hava ve yer ekiplerinin desteği ile kısa sürede yangına müdahale edildi. 6 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 13 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede rüzgar ara ara şiddetini artırırken, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
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