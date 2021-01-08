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Alanya’da yaşayan Amerikalı adam evinde ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde KOAH hastası olduğu öğrenilen 75 yaşındaki yerleşik Amerikan vatandaşı Edward Earl Jackman evinde ölü bulundu.
Asayiş 08.01.2021, 23:14
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Antalya’nın Alanya ilçesinde KOAH hastası olduğu öğrenilen 75 yaşındaki yerleşik Amerikan vatandaşı Edward Earl Jackman evinde ölü bulundu.
Alanya’da yaşayan yerleşik Amerikan vatandaşı Edward Earl Jackman (75), ev arkadaşı Monika Förg (52) tarafından hareketsiz görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamım hayatını kaybettiğini belirledi. KOAH hastası olduğu öğrenilen ve 5 yıldır Alanya’da yaşayan Jackman’ın bir hafta önce yaklaşık 4 gün yoğun bakımda kaldığı ve son 3 gündür de durumunun kötü olduğu iddia edildi.Solunum cihazına bağlı olarak ölü bulunan Jackman’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jackman’a yapılan Covid-19 testi negatif çıktığı belirtilirken, herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Ev arkadaşı Förg polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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