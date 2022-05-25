Alanya’da yasa dışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı

Antalya’da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarmanın eş zamanlı operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramalarda binlerce TL, teknolojik cihaz ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre devam eden fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, M.S., F.Ö., S.G. ve Y.E.’ye ait 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda M.S., F.Ö., S.G. ve Y.E. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet sim kart, hafıza kartı, tablet, 3 adet kumar amacıyla kullanılan oyun makinesi, 4 adet suç içerikli yaz boz kağıdı, kumardan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 10 TL ve 355 Euro ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.