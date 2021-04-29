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Alanya’da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezası aldı.

Asayiş 29.04.2021, 14:25
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Alanya’da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezası aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen işletmeler ve yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ev ile 2 iş yeri olmak üzere toplam 8 noktaya baskın düzenledi. Baskında iddaa bayi sahibi olduğu öğrenilen Raşit G. K. ile Hasan Y., Nuri Y., Şevket E., İlyas S. ve Ali F. A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal, 9 kök Hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 dolar, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 defter ele geçirildi. Baskınlar sırasında yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişinin hakkında ise 11 bin 877 TL’den 47 bin 525 TL’ye kadar idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden İlyas S. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sulh ceza hakimliğince Ali F. A. ev hapsi kararı verilerek, serbest bırakılırken, Hasan Y., Nuri Y., Şevket E. ve Raşit G. K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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