Alanya’da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE POLİSİN BİR EVE DÜZENLEDİĞİ BASKINDA 441 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 441 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipler, Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis yaptığı aramada, kavanoz içerisinde ve kağıda sarılı vaziyette 12 parça halinde toplam 441.36 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adreste bulunan E. Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli E.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
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