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Alanya’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA BİR MİKTAR METAMFETAMİN VE EROİN ELE GEÇİRİLİRKEN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Asayiş 13.10.2020, 15:29
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Alanya’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürdürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda S.S. (41) ve T.B.’nin (38) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine polis, sürdürdüğü teknik ve fiziki takiple 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 6 gram metamfetamin maddesi ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. ve T.B. ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca operasyon kapsamında 4 kişi, hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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