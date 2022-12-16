Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliye ait ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 400 gram kokain, 2 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 2 delil niteliği taşıyan not defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 Euro, 565 dolar, 32 bin 635 lira ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.G. ve E.A. tutuklandı. E.Y., M.M.B., U.C.G., S.E. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.