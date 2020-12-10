Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipleri yaptıkları çalışmalarda Güllerpınarı Mahallesi Molla Osman Caddesi’nde şüphe üzerine B.K. (26) ve B.U.’yu (19) durdurarak, üst araması yaptı. Şüphelilerin üzerinden 1,70 gram esrar ele geçirildi. Bu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen E.A. (24) isimli şüpheli ise Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.A.’nın üzerinde de 1,95 gram esrar ele bulundu. Gözaltına alınan B.K. ve B.U. haklarında ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, E. A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.