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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 03.06.2021, 10:41
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, L.Y. isimli şüphelinin Mahmut Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen jandarma yaptıkları aramalarda satışa hazır halde alüminyum folyo içerisinde toplam 4 gram metamfetamin, 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili adreste bulunan L.Y. ve R.K. isimli kadın gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından R.K. savcılık talimatıyla serbest kalırken, L.Y. ise adliyeye sevk edildi.
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