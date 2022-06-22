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Alanya’da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm zarar gördü

Antalya’da tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana sıçradı. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 22.06.2022, 20:46
Alanya’da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm zarar gördü

Antalya’da tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana sıçradı. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Alanya ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, diğer yandan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Tarım arazisini aşan yangın makilik alana sıçradı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. 6 dönüm tarım, 4 dönüm ise makilik alan olmak üzere toplamda 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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