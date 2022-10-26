Alanya’da tadilatta olan lisenin çatısı alev alev yandı

Antalya’da tadilat çalışması nedeniyle boş olan lisenin çatısında yangın çıktı. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Alanya ilçesi Fığla Mahallesinde bulunan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün akşam saatlerinde çıktı. Okulun çatısından yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar ile geceyi ayrınlatan alevleri cep telefonlarından canlı yayın yapma yarışına girdi. Okulun tadilat çalışmaları nedeniyle bir süredir kullanılmadığı öğrenildi.

“Çatı haricinde bir zarar söz konusu değil”

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Bölgede 3 okulun yan yana olduğunu belirten Kaymakam Ürkmezer, “3 okulun yan yana bulunduğu bölgede Nezihe Soydan adlı okulun çatısında yangın çıktı. Riskli kategoride bulunan okul binası boş durumdaydı. Okulun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çatı haricinde bir zarar söz konusu değil. Soğutma çalışmaları bittikten sonra hasar tespit çalışması olacak. Yenileme çalışmasında olan okuldaki yangının çıkış nedeni de araştırılacak. Başka okula da sıçramadan söndürüldüğü için ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Yangınla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.