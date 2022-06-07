Alanya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu bir erkek ayağından vuruldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay Antalya’nın Alanya ilçesi Güller pınarı Mahallesi SSK binası önünde meydana geldi. İddiaya göre sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sonrasında Emrullah G., belindeki silahla isimleri açıklanmayan Alman uyruklu kadını ve Rus uyruklu erkeği diz kapaklarından tabancayla vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alman kadın ve Rus erkek yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı Özel Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken zanlı Emrullah G, motosikletiyle Saray Polis Merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.