Alanya’da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE POLİSİN BİR RESTORAN İLE OTELE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ÇEŞİTLİ İÇKİ TÜRLERİNE AİT 12 ŞİŞE GÜMRÜK KAÇAĞI VE 42 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir restoran ile otele düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde 12 şişe gümrük kaçağı ve 42 şişe sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Güllerpınarı Mahallesi’nde bir restorana baskın düzenledi. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği baskında yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 12 şişe içki ele geçirilirken, şüpheli H.Y. gözaltına alındı.
Otelde sahte içki ele geçirildi
Ekipler, soruşturma kapsamında Saray Mahallesi’ndeki bir otelde sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 42 şişe sahte içki ele geçirirken, olayla A.Ş. ve R.K.’yi gözaltına aldı.
2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapılan şüphelilerden H.Y. savcılık talimatıyla serbest kalırken, A.Ş. ve R.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.