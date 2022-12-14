Alanya’da sağanak yağış etkili oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, bazı iş yerlerini su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Alanya’da saat 18.30 sıralarında sıralarında etkili olan sağanak yağış nedeniyle Konaklı Mahallesi’nde Güzelbağ ve İstiklal caddelerinde su baskınları oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Karayolları ekipleri su basan iş yeri ve yolları boşaltma çalışmasına başlarken jandarma ekipleri de yağmurun etkili olduğu yollara araçların girmesine izin vermedi.