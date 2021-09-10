banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...

Alanya’da pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanması iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 10.09.2021, 16:03
Alanya’da pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanması iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 5 Eylül Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda yerini kavgaya bırakınca taraflardan Ergün B., aracından pompalı tüfeği alarak Talat G.’nin (31) üzerine ateşledi. Talat G, bacağından vurulurken, Ergün B. ve yeğeni Tuğrul B. yaralanan Talat G.’yi araca bindirmeye çalıştı. Daha sonra ise yaralıyı araca bindirmekten vazgeçen şahıslar, olay yerinden araçlarla ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Talat G.’yi ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Bacağından yaralanan Talat G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerden Tuğrul B. olaydan 5 gün sonrası jandarmaya teslim oldu. Diğer şüpheli Ergün B.’yi ise arama çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan olayın yaşandığı gün kavga anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartışmaları ve Talat G.’nin pompalı tüfekle bacağından yaralanma anı yer aldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0