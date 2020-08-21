Alanya’da polisten kıraathaneye kumar baskını
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE POLİSİN BİR KIRAATHANEYE DÜZENLEDİĞİ BASKINDA KUMAR OYNATTIĞI İDDİA EDİLEN 1 KİŞİ İLE KUMAR OYNAYAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ÇOK SAYIDA İSKAMBİL KAĞIDI VE OYUN PULU ELE GEÇİRİLDİ.
Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir kıraathaneye düzenlediği baskında kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi.
Alanya’nın Şekerhane Mahallesi’ndeki kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 23.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen 5 bin 300 TL ile çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi. Kumar oynadığı iddia edilen 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.
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