Alanya’da otomobil ve bisiklet çalan Alman tutuklandı

Antalya’da farklı zamanlarda bisiklet ve otomobil çalan Alman, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Alanya ilçesinde farklı tarihlerde jandarma ekiplerine bisiklet ve otomobili çalınan iki kişi başvuruda bulundu. Hırsızlık olaylarını aydınlatmak için harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerine göre iki hırsızlık olayının failinin de ilçede yerleşik yaşayan Alman Heuer D. (46) olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Heuer D.’yi Demirtaş Mahallesi’nden çaldığı otomobil ile birlikte Tosmur Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan Heuer D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Almanya uyruklu Heuer D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.