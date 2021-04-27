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Alanya’da otel odasına uyuşturucu baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir otel odasına düzenlediği baskında bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.04.2021, 12:30
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Alanya’da otel odasına uyuşturucu baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir otel odasına düzenlediği baskında bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Ekip yaptıkları çalışmalara Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerindeki bir otelde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Bunun üzerine otel odasına baskın düzenleyen ekipler, A.Y. ile H.B. isimli şüphelileri gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise parçalar halinde toplam 5.49 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. hakkında ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, H.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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