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Alanya’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya’da kayıp olarak emlakçı Ahmet Ataoğlu’na ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.
Asayiş 23.06.2022, 17:22
Antalya’da kayıp olarak emlakçı Ahmet Ataoğlu’na ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde kayıp olarak aranan Ahmet Ataoğlu’na ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Ataoğlu’nun son görüldüğü yer olarak bilinen Büyükhasbahçe Mahallesi ormanlık alanda yürütülen kazı çalışmalarında bir kişiye ait ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü alana Cumhuriyet Savcısı gelerek incelemelerde bulunuyor. Çalışmaların devam ettiği alanda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(FK-