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Alanya’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Asayiş 23.09.2021, 18:33
Alanya’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Elikesik Mahallesi Ayı Beli mevkiinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler vatandaşların da destek verdiği çalışmada yangını büyümeden söndürdü. Yangında 4 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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