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Alanya’da orman yangını

Antalya’da sarp bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Asayiş 29.05.2022, 19:20
Alanya’da orman yangını

Antalya’da sarp bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Antalya’nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi Türbelinas mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Arazinin sarp bir alan olması nedeniyle yangın havadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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