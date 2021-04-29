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Alanya’da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.

Asayiş 29.04.2021, 12:49
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Alanya’da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.

Ankara ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen işletmeler ve yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ev ile 2 iş yeri olmak üzere toplam 8 noktaya baskın düzenledi. Baskında iddaa bayi sahibi olduğu öğrenilen R.G.K. ile Ş.E., İ.S., A.F.A., N.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal, 9 kök Hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 ABD Doları, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 defter ele geçirildi. Baskınlar sırasında yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişinin hakkında ise 11 bin 877 TL´den 47 bin 525 TL’ye kadar idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.S. karakoldaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan, iş yerleri sahibi R.G.K.’nin yasal iddaa bayisi işlettiği ve burada kaçak iddia oynattığı belirtildi.
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