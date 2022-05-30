banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde, ‘Müsilaj’ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Asayiş 30.05.2022, 10:19
Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde, ‘Müsilaj’ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sahil kentlerinde mafya tipi suç örgütleri ile bu suç örgütlerine silah temin eden gruplara ‘Müsilaj’ operasyonu düzenlendi. Alanya’da operasyon çerçevesinde 8 adrese yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet şarjör, değişik çaplarda 104 adet mermi ve 96 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık