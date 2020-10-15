Alanya’da motosiklet sürücülerine yönelik denetim

Antalya’nın Alanya ilçesinde son dönemde artan kazalar nedeniyle polis, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kurallar içeren el broşürü dağıtılırken, motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, artan trafik kazalarından dolayı ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. İlçenin farklı noktalarında ekipler denetim gerçekleştirirken, motosiklet sürücüleri de bilgilendirildi. Özellikle motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak, yaya geçitleri, kaldırım ve trafiğe kapalı sokak ve caddelerde motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımının önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, ayrıca bilgilendirici broşürler dağıttı. Sürücülere "Trafikte Saygı" başlıklı motosiklet kullanırken sürücülerin uyması gereken kuralları içeren el broşürü dağıtan ekipler, ayrıca sürücüleri sözlü olarak da uyardı. Yetkililer denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.