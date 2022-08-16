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Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada bir bacağı protez olan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün güneşten etkilenmemesi için çevredekiler plaj şemsiyesi ile gölgelik oluşturdu.

Asayiş 16.08.2022, 15:36
Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada bir bacağı protez olan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün güneşten etkilenmemesi için çevredekiler plaj şemsiyesi ile gölgelik oluşturdu.

Kaza, Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.D., idaresindeki 34 AGP 124 plakalı otomobili ile seyir halindeyken Bilal B., yönetimindeki 07 NEM 29 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilal B., ve yolcu konumundaki Arda Ş., yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, diğer yandan kazazedelerin güneşten etkilenmemesi için plaj şemsiyeleri ile gölgelik oluşturduğu görüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilal B.’nin bir ayağının protez olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Arda Ş.’de sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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