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Alanya’da merdivenden düşen talihsiz adam öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde misafirliğe gittiği evin merdiveninden düşen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Asayiş 16.11.2020, 13:54
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Alanya’da merdivenden düşen talihsiz adam öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde misafirliğe gittiği evin merdiveninden düşen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Alanya’nın Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Bir yakınına misafirliğe giden Mehmet Göktepe (55), merdivenden indiği esnada dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Kafasını sert zemine çarparak ağır yaralanan Göktepe’nin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Göktepe’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Göktepe’nin cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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