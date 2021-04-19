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Alanya’da küçük yaşta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden 2’si polis tarafından yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.04.2021, 12:47
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Alanya’da küçük yaşta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden 2’si polis tarafından yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi yaptığı sırada şüpheli tavırlar sergileyerek ilerleyen H.A. (18) ve H.Y.’yi (15) durdurdu. Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında çok sayıda sigara paketi ele geçmesi üzerine ardından polis soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin cumartesi günü 6 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ve 1 motosiklet hırsızlığının failleri olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı iş yerlerinde yapılan araştırmada toplam 17 bin TL değerinde sigara ve alkol, 1 fotoğraf makinası, 3 bozuk para dolu bahşiş ve yardım kutusu, 1 cep telefonunun çalındığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. A. ve H. Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen O. B. isimli şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin çaldıkları sahiplerine teslim edilirken yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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