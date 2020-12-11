Alanya’da kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yakalanırken, 3 tabanca bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Enes C.’nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı belirleyerek çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, şüpheli Enes C.’yi Dimçayı mevki’i Regülatör Caddesi üzerinde kovalamaca sonucu durdurduğu Antalya plakalı otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 30 gram esrar, 5 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ile 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.