Alanya’da korkutan otel yangını: Oteldeki turistler tahliye edilirken, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Antalya’nın Alanya’nın ilçesinde bir otelin çatısında yangın çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken, otelde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kestel Mahallesi’ndeki bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ilk yardımda bulundu.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma sürüyor.